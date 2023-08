Nella prima sfida del torneo dell'Acropoli, gli azzurri sconfiggono la Serbia per 89-88. La partita è stata caratterizzata da molti alti e bassi, ma per coach Pozzecco non mancano i segnali positivi in vista dei Mondiali

La memoria non può che ritornare alla notte di Belgrado , che regalò agli azzurri il sogno olimpico di Tokyo 2021 , oppure a Berlino , con la netta vittoria dell’ Italia agli ottavi di finale alla più recente edizione di Eurobasket . Certo, la posta in palio nella partita d’esordio dei ragazzi di coach Pozzecco al torneo dell’Acropoli era decisamente meno importante, ma la vittoria rimediata per 89-88 è comunque un segno di buon auspicio. La Serbia , senza il grande assente Nikola Jokic ma con un roster guidato dalla guardia degli Atlanta Hawks Bogdan Bogdanovic e puntellato da veterani e giovani promettenti, si è confermata un osso duro. Partiti fortissimi, i serbi hanno chiuso la prima frazione di gioco avanti 32-19 , ma già all'intervallo lungo l'Italia aveva ricucito lo strappo sul 47-44 per gli avversari. Da lì la partita è proseguita all'insegna dell' equilibrio , confermato anche nell'ultimo, decisivo quarto. Nel finale sono le triple di Polonara prima e di Spissu poi a segnare lo strappo degli azzurri. La Serbia ha provato a rientrare ma, nonostante qualche imprecisione e ingenuità degli azzurri su entrambi i lati del campo, le speranze di rimonta si sono infrante sul canestro sbagliato da Bogdanovic nell'ultima azione.

Buoni segnali in direzione Manila

Sugli scudi Matteo Spagnolo, vent’anni e alla prima vera esperienza con la nazionale maggiore, che in alcuni tratti è sembrato in grado di prendere in mano le redini della squadra. L’ex Trento, ora avviato a giocare nell’Alba Berlino, ha tenuto in vita gli azzurri nella primissima parte di gara dove la Serbia sembrava poter fuggire da un momento all’altro. Spagnolo ha chiuso con 12 punti e insieme a Fontecchio (13) e Polonara (11) è stato uno dei tre azzurri in doppia cifra. Da registrare il 41% con cui l'Italia ha tirato da dietro la linea dei tre punti, dato che potrebbe fare la differenza anche quando sul piatto ci sarà ben più di un'amichevole. Dopo le vittorie contro Turchia e Cina nell’ambito della Trentino Basket Cup, Italbasket rimane imbattuta nelle amichevoli estive disputate fin qui. I ragazzi di coach Pozzecco sono attesi ora dalla Grecia, su cui incombe l’assenza sempre più probabile di Giannis Antetokounmpo in vista dei Mondiali. L’appuntamento per la palla a due è domani sempre alle 18:45, in diretta su Sky Sport Action e NOW.