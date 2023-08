Torneo dell'Acropolis: oggi Italia-Serbia su Sky

Dopo il successo nella Trentino Basket Cup, gli azzurri riprendono la preparazione in vista dei Mondiali di Manila in programma dal 25 agosto al 10 settembre su Sky Sport e in streaming su Now. I ragazzi allenati dal Ct Pozzecco scendono in campo nel torneo dell’Acropolis, ad Atene. Il primo impegno è quello contro la Serbia che si disputerà oggi, 9 agosto, alle 18.45 in diretta su Sky Sport Action e Now

TORNEO DELL'ACROPOLIS: LA GUIDA TV