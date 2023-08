Italbasket ad Atene per test con Serbia e Grecia

Su Sky le tappe di avvicinamento della Nazionale maschile di basket a FIBA Men’s Basketball World Cup 2023 . Mercoledì 9 agosto gli Azzurri se la vedranno contro la Serbia . Si gioca alle 18.45 in diretta su Sky Sport Action e NOW; giovedì 10 agosto , sempre alle 18.45 , secondo test per l’Italia, contro la Grecia . Diretta su Sky Sport Arena e NOW

L'Italia del basket ricomincia la preparazione ai Mondiali di Manila - dal 25 agosto al 10 settembre live su Sky Sport e in streaming su NOW- e i 14 azzurri a disposizione del ct, Gianmarco Pozzecco, sono pronti per il tradizionale Torneo dell'Acropolis che si gioca ad Atene. La nazionale affronterà la Serbia oggi e i padroni di casa della Grecia giovedì 10 agosto, due tra le squadre più forti in Europa per continuare a migliorare in vista del torneo iridato.

Il 13 agosto amichevole con Portorico, poi partenza per l'Asia

La squadra farà poi rientro in Italia subito dopo la partita contro i greci, per trasferirsi a Ravenna dove domenica 13 agosto andrà in scena il 'DatHome Day', l'ultimo match in Italia della carriera del capitano Gigi Datome, contro Portorico. Partita da vivere live su Sky Sport. Come previsto, Visconti è stato autorizzato a lasciare il raduno e a Ravenna ci saranno: Spissu, Tonut, Melli, Fontecchio, Ricci, Spagnolo, Caruso, Polonara, Diouf, Severini, Procida, Woldetensae, Pajola, Datome. Il 17 agosto è prevista la partenza per l'Asia con tappa in Cina a Shenzhen per le ultime due amichevoli prima dell'esordio al Mondiale: il 20 agosto col Brasile e il 21 agosto con la Nuova Zelanda. Il programma dei Mondiali prevede per il 25 agosto l'esordio contro l'Angola - nella spettacolare Philippine Arena di Manila, impianto da 55.000 posti -, quindi il match con la Repubblica Dominicana e i padroni di casa delle Filippine.