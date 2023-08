Italbasket batte Portorico nella notte di Datome

E’ stata soprattutto una bellissima serata di basket, intanto perché l’Italia ha vinto, 98-65 contro Portorico, e prosegue da imbattuta la sua marcia verso il Mondiale; e poi perché il basket italiano ha celebrato nel modo più degno possibile la grandezza di Gigi Datome. Questa non è stata la sua ultima partita in Nazionale, al Mondiale ci sarà; è stata però l’ultima sul suolo italiano, l’occasione perfetta per mostrare quanto questo ragazzo partito dalla Sardegna più di venti anni fa ha significato per la pallacanestro italiana e non solo. Con la Nazionale ha vinto solo due bronzi europei a livello giovanile, nulla con la Nazionale maggiore; ha saputo però fare molto di più, rendendosi straordinario divulgatore di questo sport. Grande attaccante, tiratore micidiale, ha saputo togliere tanto al proprio ego mettendosi sempre a disposizione della squadra, rendendo migliori i compagni e diventando così l’emblema di come si vince nella pallacanestro, col gruppo, solo e sempre col gruppo. Ora ci prepariamo a vederlo al Mondiale assieme ad una squadra sempre più sicura di sé e dei propri mezzi, forte del diffuso talento offensivo ma anche di una solidità difensiva insospettabile.