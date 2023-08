Mondiali basket: i 12 azzurri convocati dal Ct Pozzecco

MONDIALI BASKET

Dopo aver reso note le convocazioni, sono stati annunciati anche i numeri di maglia scelti dai 12 membri dei Team USA in vista dei Mondiali di basket che si disputeranno dal 25 agosto nelle Filippine, Giappone e Indonesia (in diretta sui canali di Sky Sport). Anthony Edwards ha cambiato numero ai Minnesota Timberwolves, ma non lo avrà in nazionale per le sfide nel girone contro Giordania, Grecia e Nuova Zelanda IL NUOVO NUMERO DI MAGLIA DI EDWARDS