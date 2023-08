Amichevole: l'Italia batte anche il Brasile 93-87

Il conto alla rovescia è partito: tra cinque giorni l’Italia scenderà sul parquet della Philippine Arena di Manila per affrontare l’Angola nell’esordio mondiale. Nel frattempo, gli azzurri non perdono la sana abitudine di vincere e hanno la meglio anche sul Brasile per 93-87. Nel penultimo appuntamento prima del trasferimento nelle Filippine, Melli e compagni hanno vinto la prima partita della Solidarity Cup sul parquet del Bao’an Stadium Center di Shenzhen. Una prima parte di gara complicata per gli azzurri, che riuscivano solo nel 2° quarto a ricucire lo strappo subito con la partenza fulminante dei brasiliani, chiudendo con il punteggio di 38-44 all’intervallo lungo. Come già successo nelle sfide precedenti di queste ultime settimane, l’Italia ha cambiato marcia al rientro dagli spogliatoi, mettendo prima la testa avanti nel terzo quarto e quindi allargando e gestendo il vantaggio nell’ultima frazione. Molto bene Simone Fontecchio, autore di 26 punti e apparso già in forma mondiale, così come Stefano Tonut (16 punti) e Achille Polonara (11 punti). Ai brasiliani è costato caro il calo d’intensità nella seconda parte di partita, dove gli uomini allenati da Gustavo de Conti hanno patito il gioco in velocità degli azzurri.

L’Italia è ora attesa all’ultima amichevole di questa lunga fase di avvicinamento ai Mondiali, sempre a Shenzhen domani contro la Nuova Zelanda. Poi arriverà il volo dalla Cina verso le Filippine e da venerdì contro l’Angola si comincerà a fare davvero sul serio.