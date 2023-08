Comincia l'avventura dell'Italia ai Mondiali di basket: venerdì alle ore 10 a Manila i ragazzi di coach Pozzecco affrontano l'Angola, fin qui sempre battuta nei precedenti. Il match in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW

L'Italia fa il suo debutto al Mondiale di basket affrontando l'Angola nella prima partita del girone A. Il match in diretta alle ore 10 su Sky Sport e in streaming su NOW. Si gioca alla Philippine Arena di Manila che può ospitare fino a 55.000 spettatori, secondo impegno il 27 agosto (16.00 ora locale, 10.00 in Italia) con la Repubblica Dominicana e il 29 agosto (20.00 ora locale, 14.00 in Italia) ultima sfida della prima fase con le Filippine. L’Italia torna a giocare un Mondiale nelle Filippine a distanza di 45 anni dall’ultima volta: nel 1978 Dino Meneghin e compagni chiusero al quarto posto, l’Oro fu vinto dalla Jugoslavia: il 10 ottobre 1978 l’Araneta Coliseum ospitò la sfida tra Azzurri e Filippine, ci imponemmo 112-75. Passano le prime due di ogni girone: eventualmente l'Italia nella seconda fase incrocerà il gruppo B con Serbia, Cina, Portorico e Sud Sudan.