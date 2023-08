risultati

Mondiali, debutto ok per USA: tutti i risultati

Mondiali di basket, conclusa la seconda giornata. Vittorie al debutto per USA, e Slovenia. Grandi protagonisti Paolo Banchero (21 punti) per gli Stati Uniti e Luka Doncic, top scorer di giornata con 37 punti, per la Slovenia. Esordio vincente anche per i campioni in carica della Spagna che battono facilmente la Costa d'Avorio. Anche Brasile, Georgia, Grecia e Serbia vincono senza problemi. Finale emozionante e supplementare per Porto Rico che ha la meglio sul Sud Sudan

SUD SUDAN - PORTO RICO 96-101 | Vittoria al supplementare per Porto Rico, che ha la meglio del Sud Sudan dopo 45 tiratissimi minuti. Agli africani non basta la grande prestazione di Clark Jones (35 punti, 6 rimbalzi, 11 assist), mentre per Porto Rico doppia doppia per punti (21) e rimbalzi (13) di Stephen Thompson Jr.

CAPO VERDE - GEORGIA 60-85 | Dominio georgiano nella seconda partita della giornata. Gara mai in bilico, con i lunghi della Georgia (Shengelia 16 punti e 7 rimbalzi, Bitadze 15 punti e 11 rimbalzi) che fanno il vuoto già nei primi due quarti