Terza giornata dei Mondiali in Indonesia, Filippine e Giappone: si apre il secondo turno dei gironi eliminatori. In campo non solo l'Italia contro la Repubblica Dominicana, ma anche le altre avversarie del girone A, con i padroni di casa delle Filippine contro l'Angola. Sfida da dentro o fuori per la Francia con la Lettonia di Luca Banchi, big match tra Germania e Australia