Mondiali di basket 2023, i risultati di oggi 27 agosto

MONTENEGRO - EGITTO 89-74 | Seconda partita e seconda facile vittoria per il Montenegro alla FIBA World Cup 2023. Risultato già in cassaforte all'intervallo, con il Montenegro avanti di 14 punti. Buona prestazione di Vucevic (16 punti e 7 rimbalzi) e Perry (11 punti e 7 assist) per i montengrini, per l'Egitto Amin (26 punti) migliore in campo