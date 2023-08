Una vittoria (contro l'Angola), una sconfitta (contro la Repubblica Dominicana) e una partita di primo turno ancora da disputare (contro le Filippine) che si annuncia decisiva. L'Italia impegnata oggi alle ore 14 su Sky Sport Arena e in streaming su Now Tv è una squadra che Flavio Tranquillo definisce "estrema", spiegandolo così: "Non lo è per colpe, non lo è per scelta, né tanto meno per responsabilità, ma perché composta con giocatori che non ti danno cinquecento possibilità di adottare tantissime soluzioni in senso tecnico o tattico. È una nazionale che ha dei limiti, che la Repubblica Dominicana ha evidenziato: ha tantissimi tiratori, tantissimi attaccanti ma pochissimi costruttori di gioco - e non è colpa di nessuno, è il materiale che c'è. E poi ha pochissimi rimbalzisti puri, per cui nel momento in cui non si va a rimbalzo in cinque si rischia di andar sotto, anche pesantemente". Ne consegue quello che Tranquillo chiama un "equilibrio tenue, sottile", ma che non per questo impedisce un certo ottimismo.