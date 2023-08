L'Italia va a caccia del pass per la seconda fase del Mondiale: a Manila la squadra di Pozzecco sfida i padroni di casa delle Filippine. Azzurri qualificati vincendo o perdendo con uno scarto inferiore ai 12 punti. Il match in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

ITALIA AVANTI SE: LE COMBINAZIONI