Nel primo tempo della sfida contro Montenegro Team USA il salto di qualità della competizione rispetto alla prima fase è qualcosa di tangibile, e Nikola Vucevic e compagni non solo tengono testa agli USA ma chiudono davanti (38-37) i primi venti minuti. Nel secondo tempo però cambia la musica, e a cambiare è soprattutto la partita di Anthony Edwards: senza punti all'intervallo, ne segna 17 nella seconda frazione, dominata da Team USA 48-35, e guida così alla quarta vittoria consecutiva la nazionale allenata da coach Steve Kerr. Che resta, come annunciato, con Josh Hart (4 punti) in quintetto al posto di Brandon Ingram (2) ma trova dalle altre guardie - soprattutto un Tyrese Haliburton da 10 punti, 6 assist e 2 recuperi e un Austin Reaves da 9/11 ai liberi per 12 punti - i segnali più positivi. Stati Uniti ancora a punteggio pieno in questo Mondiale, Montenegro che incassa la seconda sconfitta e dice così addio alle speranze di qualificazione, nonostante la doppia doppia da 18 punti e 16 rimbalzi (con anche 2 stoppate) del centro dei Chicago Bulls Nikola Vucevic.