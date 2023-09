Italia-Serbia LIVE su Sky Sport dalle 10

Inizia la seconda fase del Mondiale per l'Italia di Pozzecco. A causa della sconfitta contro la Repubblica Dominicana nel primo girone, gli azzurri non possono più sbagliare. Dopo quelle al Preolimpico del 2021 e all'Europeo di un anno fa, ci vuole un'altra impresa contro la Serbia, finora imbattuta, per mantenere vivo il sogno mondiale. La partita è in diretta su Sky Sport Summer e in streaming su NOW dalle 10. Sul nostro sito il liveblog con aggiornamenti e cronaca in tempo reale