Un commosso Gianmarco Pozzecco ha parlato così ai microfoni di Sky Sport alla fine della partita: "Viviamo per delle emozioni e oggi i miei ragazzi ne hanno date tante". L'ammissione: "Sono un uomo clamorosamente fortunato, per me è semplicissimo fidarmi di tutti, dal presidente Petrucci ai giocatori. Lo dico spesso? Posso sembrare completamente ritardato, ma lo sarò solo quando non lo ricorderò più". E poi, come un anno fa dopo l'Europeo: "We did it again, we shocked the world!"

ITALIA-SERBIA 78-76: GLI HIGHLIGHTS