Mondiali, tutti i risultati di oggi 2 settembre

Ai Mondiali scendono in campo le squadre eliminate ai gironi. Si decide il posto alle Olimpiadi di Parigi per le squadre africane: l'Egitto parte davanti a tutte per record e differenza canestri, ma deve battere la Nuova Zelanda; a tallonarla con lo stesso record e un solo punto di differenza in meno è il Sud Sudan, che sfida l'Angola (che in caso di ampia vittoria può giocarsela). Giappone quasi certa di un posto a Parigi: tutti i risultati e i verdetti in diretta