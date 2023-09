"Ci credeva solo il padre di Datome, probabilmente perché conosce bene suo figlio". Gianmarco Pozzecco si gode la qualificazione dell'Italia ai quarti di finale di un Mondiale, prima volta dal 1998, quando lui vestiva ancora la canotta del giocatore e non la giacca e cravatta del coach. Le sue parole a Sky: "Una delle pagine più belle della nostra pallacanestro, a i Mondiali non siamo mai stati competitivi se non quando c'erano le guerre puniche. La più grande gratificazione è competere e noi ci siamo riusciti".

"Dedico la vittoria a mia figlia di sei mesi, non la vedo da due"

Pozzecco elogia la lettura della partita dei suoi giocatori: "Sembra che vinciamo sempre in modi diversi, ma in realtà è lo stesso. I ragazzi sono intelligenti e sanno individuare il punto debole degli avversari. Oggi erano tesi, abbiamo tirato male, ma poi siamo stati bravi a riprenderci". Tutta la soddisfazione nell'aver sfatato le previsioni della vigilia: "Non ci credeva nessuno che potessimo andare tra le prime otto squadre del mondo, forse era comprensibile ma giustifico tutti quelli che non conoscono bene questi ragazzi. Bisogna alzare l'asticella e rischiare, in Italia c'è la cultura per cui devi continuare a dire che sei sfavorito e scarso, noi invece non lo abbiamo mai detto e non abbiamo paura". Infine, le lacrime e la commozione per le dediche della vittoria: "Ho una figlia di sei mesi e non la vedo da due, ringrazio anche mia moglie, i miei genitori e la mia famiglia".