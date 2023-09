Come nel 1998, l'ultima volta che l'Italia arrivò tra le prime otto del mondo, gli azzurri affrontano gli Stati Uniti nei quarti di finale dei Mondiali. Quella volta non c'erano giocatori Nba in campo, mentre stavolta bisogna battere una squadra interamente composta da giocatori provenienti dalla lega migliore del mondo. La partita è in diretta su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Arena (204) e in streaming su NOW. Su skysport.it liveblog con aggiornamenti e cronaca del match in tempo reale