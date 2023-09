Mondiali, Italia-Lettonia LIVE alle 10.45 su Sky

L'Italia torna in campo contro la Lettonia per i piazzamenti dal quinto all'ottavo posto, valido per il ranking FIBA e in ottica pre-olimpico. Il match in programma giovedì 7 settembre alle 10.45, diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW

Proseguono, anche su Sky e in streaming su NOW, i campionati mondiali maschili di pallacanestro (FIBA Basketball World Cup 2023), giunti alla 19^edizione e in programma fino al 10 settembre. Dopo la sconfitta contro gli Stati Uniti, che ha chiuso all’l’Italia la possibilità di andare in semifinale, gli Azzurri sono pronti a tornare sul parquet di Manila per giocare gli ultimi due match dei loro mondiali. Due partite non banali, che valgono il quinto posto, ma utili anche per il ranking FIBA. Giovedì i ragazzi del CT Pozzecco affronteranno sul parquet della Mail of Asia Arena della capitale delle Filippine la Lettonia. Sfida in programma alle ore 10.45, da seguire in diretta su Sky Sport Uno e NOW, con la telecronaca di Flavio Tranquillo, il commento di Davide Pessina e Alessandro Mamoli inviato a Manila. Al termine dell’incontro, su Sky Sport 24 e NOW, il post partita, condotto in studio da Francesco Bonfardeci, in compagnia di Matteo Soragna. Alle 18.45, sempre su Sky Sport24, appuntamento, invece, con “Basket Room Mondiale”, con Dalila Setti in studio, insieme e Matteo Soragna. L’Italia tornerà in campo, poi, sabato 9 settembre, alle 10.45 o alle 14.30, per giocare la seconda partite delle finali dal 5° all’8° posto, contro un’avversaria ancora da definire.