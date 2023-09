Mondiali: Italia-Lettonia alle 10:45 su Sky Sport

In programma le prime partite che assegnano i piazzamenti dal 5° all'8° posto della FIBA World Cup 2023. Alle 10:45 azzurri in campo contro la Lettonia guidata da coach Luca Banchi, diretta su Sky Sport Uno e NOW. Alle 14:30 sfida tra deluse con la Slovenia di Luka Doncic che affronta la Lituania