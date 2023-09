Italia-Slovenia: domani su Sky l'addio di Datome

L'Italia si congeda dal Mondiale con la finalina per il settimo posto contro la Slovenia di Luka Doncic. Sarà però soprattutto la partita di Gigi Datome, all'ultimo impegno della sua lunga e vincente carriera. Il capitano azzurro aveva già annunciato il suo ritiro al termine del Mondiale. Il match è in programma sabato 9 settembre alle 10:45 su Sky Sport Arena e in streaming su Now

Sfumato il quinto posto, dopo la sconfitta contro la Lettonia, l’Italia torna nuovamente sul parquet di Manila per giocare l’ultimo match di questi Mondiali. Domani, 9 settembre, i ragazzi del CT Pozzecco affronteranno sul parquet della Mail of Asia Arena la Slovenia, in una sfida che vale la settima piazza. Sfida in programma alle ore 10.45, da seguire in diretta su Sky Sport Arena (canale 204) e NOW, con la telecronaca di Andrea Solaini, il commento di Davide Pessina e Alessandro Mamoli inviato a Manila. Alle 13.45, su Sky Sport 24 e NOW, Studio Basket condotto da Francesco Bonfardeci, in compagnia di Davide Pessina. Alle 18.45, ancora su Sky Sport24, appuntamento, invece, con “Basket Room Mondiale”, con Dalila Setti e Davide Pessina in studio.