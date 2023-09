"Grazie Gigi!", l'ultima di Datome su Sky Sport

I numeri e le statistiche, nella pallacanestro come nella vita, non dicono tutto, ma spesso dicono molto. E di numeri è piena la lunga, lunghissima carriera di Luigi Datome, per tutti semplicemente Gigi. Tra questi numeri ce n’è uno dal significato particolare: 203. Sono le presenze in azzurro per Datome, la cui storia d’amore con la nazionale è durata oltre vent’anni. I 10 minuti giocati oggi nella gara di chiusura della FIBA World Cup 2023 contro la Slovenia sono solo il finale di un’avventura che ha attraversato due decenni di pallacanestro italiana, europea e mondiale. Scudetti, coppe nazionali, Eurolega: non manca niente nella bacheca di Gigi Datome, che tra Italia, Stati Uniti e Turchia ha giocato e vinto, sempre da protagonista. Come pochi giorni fa nella vittoria contro la Serbia, dove è stato proprio Datome a imprimere la svolta decisiva alla partita.