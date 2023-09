L’ultimo impegno a questa FIBA World Cup 2023 inizia con una buona notizia per l’Italia: il ritorno di Simone Fontecchio nel quintetto iniziale dopo il forfait contro la Lettonia. E con la loro stella in campo gli azzurri partono forte, mettendo in mostra un’intensità maggiore rispetto alla Slovenia. A tenere a galla gli sloveni, come da previsioni, è Luka Doncic. La stella dei Dallas Mavericks segna 9 dei 15 punti mandati a referto dalla Slovenia nel 1° quarto, contro i 18 dell’Italia. In apertura di 2° quarto, però, Doncic e compagni piazzano un parziale di 9-0. Quando Doncic si siede in panchina per riposare, gli azzurri recuperano subito terreno e da lì in poi si prosegue in un punto a punto dove il ritmo complessivo cala. Si va all’intervallo sul 42-41 per gli sloveni, con Marco Spissu (9 punti) e Achille Polonara (8 punti e 4 rimbalzi) migliori in campo per l’Italia.