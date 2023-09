Molto più di un'amichevole. Quella andata in scena ieri sera allo stadio Tašmajdan di Belgrado è stato un atto di amore, un ricambio di affetto. Partizan Belgrado e Fuenlabrada hanno giocato una gara amichevole per sancire un gemellaggio nato nel lontano 1991-92, quando la guerra in Jugoslavia costrinse la formazione allenata anche allora da Zeljko Obradovic a giocare le gare casalinghe lontano dall'amato Pionir. La scelta cadde proprio su Fuenlabrada, cittadina nei pressi di Madrid, che adottò quella fenomenale squadra, capace di vincere la Coppa dei Campioni trascinata da fenomeni del calibro di Sasha Djordjevic e Sasha Danilovic. Nasce così la leggenda del "Partizan de Fuenlabrada", sancita ancora una volta nella serata di mercoledì nello stadio serbo, dove 8mila persone hanno intonato per alcuni minuti ininterrottamente il coro per la città spagnola che adottò il Partizan campione d'Europa.