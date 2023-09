L'Eurocup di basket per sordi fa tappa a Varese

Lo sport come mezzo di inclusione, un messaggio sociale lanciato dall'Italia, con l'Europa che farà presto tappa a Varese. L'edizione 2024 della Eurocup, tra i più importanti eventi del basket per sordi, arriva in una delle città simbolo della pallacanestro italiana. Una vera e propria coppa dei campioni per club, che a novembre 2024 ospiterà le migliori squadre europee. L'idea dell'organizzazione nasce dalla GS ENS Varese A.S.D., società di atleti sordi nata nel 1970: tanti i titoli italiani e regionali in bacheca nelle vare discipline, basket su tutti. Perché il basket è di per sé inclusione: in cinque si attacca, in cinque si difende. Tutti uniti, tutti insieme. E allora è proprio questo il messaggio principale: integrare, al di là dei titoli in palio.