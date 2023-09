Squadra affidata a Cagnardi

"La Pallacanestro Cantù comunica di aver sollevato dal ruolo di capo allenatore Romeo Sacchetti. Il club desidera ringraziare coach Sacchetti per il lavoro svolto finora e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera", si legge nel comunicato ufficiale. La stessa società conferma inoltre che "La guida tecnica della squadra è stata assegnata in maniera definitiva a coach Devis Cagnardi". Sacchetti l'anno scorso aveva mancato la promozione dopo la sconfitta a sorpresa nella semifinale playoff contro Pistoia. Quest'anno, invece, la squadra non era partita nel migliore dei modi, non centrando la qualificazione alle finali di Supercoppa di A2.