E' morto Nino Cescutti, investito da auto a Udine

L'ex cestista è deceduto a Udine a 84 anni, in seguito a un incidente stradale. In carriera ha vinto lo scudetto con Milano e Varese. Ha indossato 30 volte la maglia della nazionale italiana

Giambattista Cescutti (detto Nino) è morto venerdì pomeriggio. L'ex campione di basket è stato investito a Udine, mentre camminava. E' stato subito trasportato in ospedale, ma poco dopo è deceduto. L'ex giocatore di Olimpia Milano, Varese, Pesaro, Udine e della Nazionale aveva 84 anni. Ha avuto anche esperienze in panchina, a Lugano e Udine. Ha vinto il suo primo scudetto con la Simmenthal Milano nella stagione 1958-59. Con la Victoria Pesaro, si è laureato per due volte miglior marcatore del campionato nel 1959-60 e 1961-62. Con la maglia della Ignis Varese, ha vinto per la seconda volta il campionato italiano nel 1963-64 e ha conquistato anche la Coppa intercontinentale nel 1966 e una Coppa delle coppe nel 1966-67. Sono 30 le presenze con la nazionale italiana.