Tegola in casa Olimpia: si ferma Mirotic

Tegola in casa Olimpia Milano alla vigilia della trasferta di Sassari in campionato e in vista di un dicembre con ben 11 gare in programma: coach Messina dovrà fare a meno di Nikola Mirotic, che dovrà sottoporsi ad accertamenti per il riacutizzarsi di una infiammazione al tendine d'achille

Piove sul bagnato in casa Olimpia Milano, che dovrà fare a meno a tempo indeterminato di Nikola Mirotic. Il colpaccio del mercato estivo, infatti, dovrà sottoporsi ad accertamenti per un problema al tendine d'achille. A comunicarlo è stato il club con una nota: "La Pallacanestro Olimpia Milano comunica che Nikola Mirotic ha manifestato una riacutizzazione di tendinopatia achillea sinistra. Il giocatore verrà sottoposto nei prossimi giorni ad ulteriori visite specialistiche". L'EA7, che giovedì ha perso in casa con lo Zalgiris Kaunas la sua settima partita stagionale in Europa, è reduce anche dal pesante ko casalingo in campionato con Pistoia e si accinge a un autentico tour del force a dicembre, con ben 11 gare in programma. Mirotic, che aveva già accusato problemi al tendine nel 2022 quando vestiva la maglia del Barcellona, sta viaggiando a 17.6 punti e oltre 6 rimbalzi di media in Eurolega.