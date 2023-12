Polonara: "Tosta dopo la chemio, ma ora sto bene"

Il cestista della Virtus è rientrato in campo lo scorso 3 dicembre in campionato contro Tortona dopo la scoperta, a inizio ottobre, di una neoplasia testicolare. "Ho una gran voglia di dimostrare che il peggio è passato. Sono contento di esserne uscito", ha detto il classe 1991 dopo il successo della Virtus contro il Barcellona in Eurolega che lui, non in lista, ha visto da fuori

"Sto bene, ho ripreso ad allenarmi con la squadra". Queste le parole di Achille Polonara al termine del match di Eurolega vinto dalla Virtus Bologna contro il Barcellona. Un match a cui il classe 1991 ha assistito da spettatore poiché non è attualmente in lista per le partite in Europa. Lo stesso nazionale azzurro racconta il suo periodo e il suo stato d’animo dopo la neoplasia testicolare superata: "Nel primo periodo è stato tosto perché mentre facevo le chemioterapie allenarmi individualmente non era facile, mi sentivo parecchio stanco e naturalmente il fiato non era quello di prima. Però adesso ho ricominciato ad allenarmi con la squadra e ho una gran voglia di dimostrare che il peggio è passato". Poi conclude: "Sono contento di esserne uscito e voglio ringraziare le persone che mi hanno voluto bene e mi sono state vicino".