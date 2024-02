Su Sky Sport e in streaming su NOW il cammino della Nazionale azzurra nelle qualificazioni ai Campionati europei del 2025. A distanza di quasi sei mesi dai Campionati mondiali 2023, che l’Italia ha chiuso all’ottavo posto, tornano in campo gli Azzurri allenati da Gianmarco Pozzecco. Scattano le qualificazioni ai prossimi Europei 2025, la cui fase a gironi si terrà tra Lettonia, Cipro, Finlandia e Polonia e le sfide a eliminazione diretta a Riga, in Lettonia. La prima avversaria dell’Italia sarà la Turchia di coach Ataman: si giocherà giovedì 22 febbraio, alle 20.30 alla Vitifrigo Arena di Pesaro. La diretta su Sky Sport Arena e NOW; pre partita dalle 20 con Alessandro Mamoli, Matteo Soragna e Geri De Rosa e telecronaca affidata a Flavio Tranquillo e Davide Pessina. Domenica la seconda sfida del girone, a Szombathely, in casa dell’Ungheria. Diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 18, con telecronaca di Geri De Rosa e Matteo Soragna. Fa parte del girone B anche l’Islanda, che riceverà in casa l’Ungheria giovedì per poi far visita domenica alla Turchia. Si qualificano all’Europeo le prime tre classificate del girone.