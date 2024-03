Sorteggiati i gironi per il torneo di basket in programma quest’estate a Parigi: se l’Italia di Pozzecco otterrà il pass al preolimpico, qualificandosi per i Giochi, poi se la dovrà vedere con Stati Uniti, Serbia e Sud Sudan. Gli azzurri proveranno a ottenere la qualificazione all’Olimpiade al torneo in programma dal 2 al 7 luglio a Portorico

Stati Uniti, Serbia e Sud Sudan Potrebbero essere queste le avversarie dell'Italia in caso di qualificazione per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. Gli azzurri del ct Gianmarco Pozzecco, se otterranno il pass per l’Olimpiade, finiranno nel girone di Lille, molto complicato, come evidenziato dal sorteggio effettuato dalla Fiba a Mies in Svizzera.