Gianni Petrucci, notte tranquilla dopo l'incidente

Dopo l'incidente in auto di sabato pomeriggio, la Federbasket ha diramato un comunicato per aggiornare sulle condizioni del presidente: "In riferimento all’incidente automobilistico occorso ieri al presidente Giovanni Petrucci, la Federazione Italiana Pallacanestro rende noto che il Presidente ha trascorso una notte tranquilla e che nessuna complicazione è intercorsa nelle ultime ore. Lo stesso Petrucci, il cui decorso risulta regolare, rimane in costante osservazione e monitoraggio presso l’Ospedale San Camillo di Roma. Condizioni stabili e non gravi anche per la moglie del Presidente Petrucci, Raffaela Visonà, coinvolta nell’incidente e ricoverata presso il Policlinico Tor Vergata. Anche lei non corre pericolo di vita. Seguiranno ulteriori aggiornamenti in caso di significative variazioni del quadro clinico"