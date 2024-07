Basket, il torneo Pre Olimpico maschile su Sky

Dal 2 al 7 luglio in campo per il torneo Pre Olimpico di basket che qualificherà le ultime quattro nazionali ai Giochi di Parigi. Gli Azzurri sono stati sorteggiati nel gruppo B con il Bahrain- stasera alle 23.30- e Portorico (giovedì 4 luglio alle 2.30). Tutte le sfide live su Sky e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW il torneo pre-olimpico maschile di basket che qualificherà le ultime quattro nazionali ai Giochi di Parigi. Ventiquattro squadre sono divise in quattro raggruppamenti con sedi a San Juan di Porto Rico, Valencia, Riga e Pireo . L’Italia è inserita nel gruppo B del raggruppamento di San Juan e affronterà, nel proprio girone, il Bahrain e i padroni di casa di Porto Rico . La vincitrice del gruppo B sfiderà, in semifinale, la seconda del gruppo A, composto da Lituania, Messico e Costa d’Avorio, mentre la seconda del gruppo B se la vedrà con la prima del gruppo A. Le due vincenti delle semifinali si affronteranno nella finale che assegnerà il pass per i Giochi Olimpici.

Tutte le sfide degli Azzurri di Gianmarco Pozzecco saranno trasmesse in diretta su Sky e in streaming su NOW, con studi pre-partita su Sky Sport 24. Si parte martedì 2 luglio, con l’esordio contro Bahrain in diretta alle 23.30 su Sky Sport Max e NOW, con la telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina. Nella notte tra giovedì 4 e venerdì 5 luglio, alle 2.30, gli Azzurri torneranno sul parquet per affrontare Porto Rico, con la telecronaca di Geri De Rosa e Davide Pessina. Sabato 6 e domenica 7 luglio le semifinali e le finali.