Kyle Hines annuncia il ritiro dal basket giocato

A 38 anni compiuti da due giorni, Kyle Hines dice basta. Il lungo in forza all’Olimpia Milano nelle ultime quattro stagioni ha deciso di ritirarsi, mettendo fine a una carriera che lo ha visto diventare una leggenda della pallacanestro europea negli ultimi 15 anni. Partendo da Veroli nel 2008 dopo non essere stato scelto al Draft al termine di un quadriennio all’università di UNC Greensboro, Hines ha vinto ovunque sia andato nel suo girovagare del Vecchio Continente, cominciando in Germania al Brose Bamberg, continuando in Grecia all’Olympiacos e soprattutto per sette stagioni in Russia al CSKA Mosca, prima dell’ultimo quadriennio milanese. Quattro volte campione dell’Eurolega, tre volte miglior difensore della competizione e membro della squadra ideale del decennio 2010-2020, Hines lascia la pallacanestro con 425 partite di Eurolega (numero uno ogni epoca davanti alle 407 di Sergio Llull) e un bel ricordo ovunque sia andato, riuscendo a superare i limiti di altezza di un fisico sotto i due metri che gli ha probabilmente negato una carriera in NBA, ma che ha fatto la differenza in ambito europeo con la sua durezza mentale, il suo atletismo e la sua sapienza cestistica.