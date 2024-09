Basket, via alla nuova stagione di Eurocup 2024-2025

In attesa degli ospiti dell’attico, l’Eurolega comincerà il 3 ottobre prossimo, spazio a chi abita ai piani di sotto, le 20 squadre che daranno vita all’ Eurocup . La formula prevede anche quest’anno due gironi da dieci squadre, sei delle quali si qualificheranno per i playoff . Tutto si chiuderà con la serie di finale tra l’8 e il 16 aprile prossimi. Obiettivo? O meglio, obiettivi? Non solo vincere questo trofeo, comunque molto prestigioso, ma anche guadagnarsi sul campo l’accesso alla prossima Eurolega. Come ha fatto Paris Basketball l’anno scorso regalando al basket francese la terza squadra di Eurolega o come fece nel 2022 la Virtus, tornando con merito nell’élite del basket continentale.

Le squadre dell'Eurocup

Quella fu, purtroppo, un’eccezione per il nostro basket: l’Eurocup raramente ha regalato soddisfazioni all’Italia e anche quest’anno saranno Venezia e Trento a provarci. Entrambe l’anno scorso sono rimaste fuori dai playoff; quest’anno, allora, visti anche i grandi rinnovamenti, ci si aspetta un cammino migliore anche se la concorrenza sarà estremamente agguerrita: le due ambiziose turche, Bahcesehir e Besiktas per Trento, oltre a Badalona e Gran Canaria, vincitrice nel 2023 e che ospiterà l’Aquila nel primo turno; Valencia, Hapoel Gerusalemme, che giocherà a Sofia in Bulgaria le partite casalinghe, Bourg en Bresse, finalista l’anno scorso, e Aris Salonicco per Venezia che avrà come primo impegno proprio il match casalingo contro i nipotini, molto meno forti, di Galis e Yannakis. Per Kyle Wiltjer, centro della Reyer e figlio di quel Greg che a Galis e Yannakis faceva i blocchi, sarà sicuramente una serata speciale.