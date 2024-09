Dan Peterson nell'Hall of Fame della Fiba

Lo storico coach dell'Olimpia Milano è stato introdotto nella Hall of Fame del basket Fiba in una cerimonia tenutasi a Singapore lo scorso 14 settembre. Non potendo essere presente all'evento, Peterson è stato omaggiato ieri, giovedì 26 settembre, nella Sala Buzzati di via Solferino, sede del Corriere della Sera. Tanti i messaggi degli ex campioni allenati, sia in presenza che in video

Dan Peterson è la storia della pallacanestro europea e italiana. Lo è stato soprattutto da coach, prima alla Virtus Bologna e poi all'Olimpia Milano, dove ha vinto tutto quello che c'era da vincere. Ma anche da commentatore televisivo e personaggio mediatico a tutto tondo, creatore di espressioni che hanno appassionato e divertito le generazioni più giovani, che mai lo hanno visto all'opera in panchina. Un'eredità premiata ufficialmente lo scorso 14 settembre, quando è stato introdotto nella Hall of Fame Fiba durante una cerimonia tenuta a Singapore. Non potendo essere presente all'evento, Peterson, 89 anni il prossimo gennaio, ha festeggiato il riconoscimento nella "Sala Buzzati" di via Solferino, sede del Corriere della Sera. Presenti tantissimi campioni ed eroi del basket italiano, dai suoi ex giocatori Vittorio Gallinari, Renato Villalta e Marco Bonamico ai dirigente Toni Cappellari e Toto Bulgheroni fino a grandi rivali come Bogdan Tanjevic. In video-messaggio lo hanno salutato anche Mike D'Antoni e Boc McAdoo, leader e stelle di quell'Olimpia vittoriosa in Italia e in Europa. Oltre alla presenza di istituzioni politiche e sportive, italiane e non, anche una rappresentanza dell'Olimpia Milano che gli ha donato una canotta simbolica con il numero 24, l'anno del suo accesso nella Hall of Fame, tra i più grandi della storia del gioco.