Basket in lutto: è morto Drazen Dalipagic

Lutto nel mondo della pallacanestro: è morto all'età di 74 anni al termine di una grave malattia Drazen Dalipagic, leggenda del basket serbo ed europeo. 'Praja', come veniva soprannominato, è ancora oggi il miglior marcatore nella storia del Partizan Belgrado con i suoi 8.278 punti. Con la formazione serba ha conquistato due volte la Coppa Korac e il campionato, mentre è impressionante il palmares con la Nazionale jugoslava, con cui ha vinto tutto: oro olimpico (ma anche un argento e un bronzo), un titolo mondiale e tre Europei. Membro della Hall of Fame, oltre al Partizan, Dalipagic ha giocato anche per Real Madrid, Udine, Venezia, Verona e Stella Rossa, dove ha concluso la sua carriera nel 1991. In Italia ha lasciato grandi ricordi e soprattutto prestazioni straordinarie, come i 70 punti segnati in una singola partita nel 1987 con la maglia della Reyer contro la Virtus Bologna.