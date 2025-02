Italbasket, doppio impegno per le Azzurre

La Nazionale Femminile torna in campo per l’ultima finestra delle qualificazioni al Women’s EuroBasket 2025. Giovedì 6 febbraio le Azzurre sfidano alle 20.30 la Germania al PalaCattani di Faenza prima di chiudere domenica 9 febbraio, in trasferta a Brno, contro la Repubblica Ceca. Entrambe le partite live Sky e NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue il cammino della Nazionale azzurra femminile nelle qualificazioni ai Campionati europei del 2025 di basket. L’Italia, già qualificata come Paese organizzatore, cerca due successi per guadagnare un sorteggio più “morbido” alla fase finale. I due impegni che attendono le azzurre di Andrea Capobianco saranno entrambi in diretta su Sky e NOW. La prima avversaria dell’Italia sarà la Germania: si giocherà al PalaCattani di Faenza oggi, giovedì 6 febbraio alle 20.30. Diretta su Sky Sport Max e NOW con la telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi. Domenica 9 la seconda sfida a Brno, in casa della Repubblica Ceca. Diretta su Sky Sport Arena e NOW alle 16, con la telecronaca di Geri De Rosa e Laura Macchi.