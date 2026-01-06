Dopo la esaltante vittoria nel derby europeo contro l’Olimpia, la Virtus torna in campo per affrontare lo Zalgiris Kaunas in una sfida il cui risultato potrebbe pesare e non poco nella corsa al play-in. Tornano a disposizione Edwards e Smailagic. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna
Eurolega, 20° turno: risultati e programma
- Fenerbahce-Olympiacos (TABELLINO LIVE)
- Monaco-Partizan (TABELLINO LIVE)
- ASVEL-Real Madrid (TABELLINO LIVE)
- Stella Rossa-Valencia (TABELLINO LIVE)
- Hapoel-Dubai alle 20.05
- Panathinaikos-Milano alle 20.15 su Sky Sport Uno e NOW (LIVE)
- Virtus Bologna-Zalgiris alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW
- Barcellona-Maccabi alle 20.30