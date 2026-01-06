Offerte Sky
Virtus Bologna-Zalgiris, il risultato della partita di Eurolega in diretta dalle 20.30

Eurolega

Dopo la esaltante vittoria nel derby europeo contro l’Olimpia, la Virtus torna in campo per affrontare lo Zalgiris Kaunas in una sfida il cui risultato potrebbe pesare e non poco nella corsa al play-in. Tornano a disposizione Edwards e Smailagic. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Matteo Soragna

PANATHINAIKOS-MILANO LIVE

Eurolega, 20° turno: risultati e programma

  • Fenerbahce-Olympiacos (TABELLINO LIVE)
  • Monaco-Partizan (TABELLINO LIVE)
  • ASVEL-Real Madrid (TABELLINO LIVE)
  • Stella Rossa-Valencia (TABELLINO LIVE)
  • Hapoel-Dubai alle 20.05
  • Panathinaikos-Milano alle 20.15 su Sky Sport Uno e NOW (LIVE)
  • Virtus Bologna-Zalgiris alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW
  • Barcellona-Maccabi alle 20.30

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Caos Trapani tra mercato e Europa: la situazione

Serie A

Dopo aver rinunciato alla trasferta di Bologna in campionato, costata poi la sconfitta 20-0 a...

Panathinaikos-Olimpia Milano alle 20.15 su Sky

Eurolega

Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riprendersi dopo la brutta sconfitta nel derby...

Virtus Bologna-Zalgiris dalle 20.30 su Sky

Eurolega

Dopo la esaltante vittoria nel derby europeo contro l’Olimpia, la Virtus torna in campo per...

Jones all’Olympiacos, Dimitrijevic al Bayern

Eurolega

Oggi si chiude il mercato interno di Eurolega per questa stagione e arrivano colpi importanti per...

Brescia cade 93-86 a Sassari: l'overtime è fatale

Serie A

Brescia perde 93-86 in overtime a Sassari nella sfida valida per la 14^ giornata del campionato...
