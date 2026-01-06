Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riprendersi dopo la sconfitta nel derby con la Virtus andando sul campo di una delle favorite alla vittoria finale del torneo. Assenti Shields e Ellis per affaticamento. Diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi

VIRTUS BOLOGNA-ZALGIRIS LIVE