Nuovo impegno in Eurolega per Milano, che prova a riprendersi dopo la sconfitta nel derby con la Virtus andando sul campo di una delle favorite alla vittoria finale del torneo. Assenti Shields e Ellis per affaticamento. Diretta dalle 20.15 su Sky Sport Uno e in streaming su NOW per la palla a due con telecronaca a cura di Andrea Solaini e Chicca Macchi
Eurolega, 20° turno: risultati e programma
- Fenerbahce-Olympiacos (TABELLINO LIVE)
- Monaco-Partizan (TABELLINO LIVE)
- ASVEL-Real Madrid (TABELLINO LIVE)
- Stella Rossa-Valencia (TABELLINO LIVE)
- Hapoel-Dubai (TABELLINO LIVE)
- Panathinaikos-Milano alle 20.15 su Sky Sport Uno e NOW
- Virtus Bologna-Zalgiris alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW (LIVE)
- Barcellona-Maccabi alle 20.30