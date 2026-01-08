Offerte Sky
Panathinaikos-Virtus Bologna di Eurolega: dove vedere la partita in tv e streaming

Eurolega

Dopo i successi nel derby europeo con l’Olimpia e contro lo Zalgiris, la Virtus vola ad Atene per provare a cavalcare il buon momento vissuto e continuare ad alimentare le speranze di agganciare la zona play-in. Diretta dalle 20.15 su Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Andrea Meneghin

 

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

La Virtus, dopo le esaltanti vittorie casalinghe contro Olimpia e Zalgiris, non vuole proprio fermarsi. Per restare aggrappata all’obiettivo di raggiungere il play-in, d’altronde, occorre provare a vincere ad ogni occasione possibile. E quella che si presenta questa sera sul campo del Panathinaikos, battuto nettamente in casa proprio dall’Olimpia martedì sera, è davvero un’occasione importante. I greci, che contro Milano hanno dimostrato limiti di squadra sempre più evidenti, distano infatti solo due vittorie dalla Virtus, e un eventuale colpo in trasferta darebbe ulteriore forza al sogno di cui sopra.

Bologna per tentare l’impresa

All’andata, era il 24 ottobre, non c’era stata proprio storia, perché al Paladozza i padroni di casa avevano dominato e vinto 92-75 sulle spalle di un Carsen Edwards da 22 punti. Questa sera, però, sarà tutta un’altra storia, e a Bologna occorrerà tutta la sua energia e la sua voglia di vincere per provare a passare al Telekom Center. L’appuntamento con la palla a due è previsto alle 20.15 in diretta su Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Andrea Meneghin.

 

 

Non solo Virtus su Sky Sport

 

La grande serata di basket su Sky Sport non si limita alla trasferta della Virtus, perché dalle 20.30 su Sky Sport Mix e NOW andrà in onda anche la diretta della sfida di alta classifica tra Valencia e Monaco, con telecronaca a cura di Andrea Solaini.

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

