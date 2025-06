Oggi Italia-Repubblica Ceca: Azzurre live su Sky

Torna oggi in campo la Nazionale Femminile nel terz’ultimo impegno di avvicinamento al Women’s Eurobasket 2025. Palla a due per l'amichevole tra Italia e Cechia alle ore 17.30, live Sky Sport Max e NOW

Su Sky e in streaming su NOW ancora una tappa di avvicinamento della Nazionale femminile di basket a FIBA Women’s Eurobasket 2025. Martedì 10 giugno, le Azzurre di Andrea Capobianco saranno opposte alla Repubblica Ceca, a Brno. L’amichevole sarà in diretta su Sky Sport Max e NOW dalle 17.30. La telecronaca è di Geri De Rosa, con il commento tecnico di Laura Macchi. L’Italia giocherà al PalaDozza di Bologna la prima fase del FIBA Women’s Eurobasket 2025 ed esordirà il 18 giugno contro la Serbia, per affrontare poi il 19 la Slovenia e il 21 la Lituania. Tutte le partite delle Azzurre saranno in diretta su Sky e NOW.

Il calendario completo delle partite al PalaDozza di Bologna

18 giugno

Ore 17.30 Slovenia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Serbia

19 giugno

Ore 17.30 Serbia-Lituania

Ore 21.00 Italia-Slovenia

21 giugno