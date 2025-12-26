Virtus-Olympiacos su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Offerte Sky
Eurolega, Virtus Bologna-Olympiacos su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Eurolega

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia e riconquistato la vetta della classifica in campionato prova a rimanere aggrappata alla zona play-in di Eurolega. A Bologna, però, arriva una squadra dalle grandi ambizioni come l’Olympiacos. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

TABELLINO LIVE

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE

Non c’è davvero tempo di rifiatare per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia nel posticipo di campionato lunedì e aver così riconquistato la vetta della classifica di Lega Basket torna in campo questa sera. Alla Virtus Arena arriva infatti l’Olympiacos, protagonista di una prima parte di stagione con diversi passaggi a vuoto in Eurolega ma che rimane una delle squadre più attrezzate quanto a talento ed esperienza. I ragazzi di Dusko Ivanovic, però, hanno bisogno di una vittoria per rimanere agganciati alla zona play-in e dovranno provare a superare un avversario sulla carta superiore.

Eurolega, 18° turno: risultati e programma

  • Monaco-Real Madrid LIVE su Sky Sport Arena (TABELLINO LIVE)
  • Virtus Bologna-Olympiacos su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW (TABELLINO LIVE)
  • Partizan-Maccabi 87-112 (TABELLINO)
  • Dubai-Milano 99-92
  • Fenerbahce-Barcellona 72-71
  • Zalgiris-Panathinaikos 85-92
  • Bayern-Hapoel 72-82
  • Valencia-Baskonia 91-81
  • Paris-Stella Rossa 102-92
  • ASVEL-Efes 103-99

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

