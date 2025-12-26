Virtus-Olympiacos su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia e riconquistato la vetta della classifica in campionato prova a rimanere aggrappata alla zona play-in di Eurolega. A Bologna, però, arriva una squadra dalle grandi ambizioni come l’Olympiacos. Diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi

TABELLINO LIVE

L’EUROLEGA IN ESCLUSIVA SU SKY: TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE