Virtus-Olympiacos su Sky Sport Uno: risultato LIVE

Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia e riconquistato la vetta della classifica in campionato prova a rimanere aggrappata alla zona play-in di Eurolega. A Bologna, però, arriva una squadra dalle grandi ambizioni come l'Olympiacos.
Non c’è davvero tempo di rifiatare per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia nel posticipo di campionato lunedì e aver così riconquistato la vetta della classifica di Lega Basket torna in campo questa sera. Alla Virtus Arena arriva infatti l’Olympiacos, protagonista di una prima parte di stagione con diversi passaggi a vuoto in Eurolega ma che rimane una delle squadre più attrezzate quanto a talento ed esperienza. I ragazzi di Dusko Ivanovic, però, hanno bisogno di una vittoria per rimanere agganciati alla zona play-in e dovranno provare a superare un avversario sulla carta superiore.
