Nuovo impegno europeo per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia e riconquistato la vetta della classifica in campionato prova a rimanere aggrappata alla zona play-in di Eurolega. A Bologna, però, arriva una squadra dalle grandi ambizioni come l’Olympiacos. Diretta dalle 20.30 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW, con telecronaca a cura di Geri De Rosa e Chicca Macchi
Non c’è davvero tempo di rifiatare per la Virtus, che dopo aver battuto Brescia nel posticipo di campionato lunedì e aver così riconquistato la vetta della classifica di Lega Basket torna in campo questa sera. Alla Virtus Arena arriva infatti l’Olympiacos, protagonista di una prima parte di stagione con diversi passaggi a vuoto in Eurolega ma che rimane una delle squadre più attrezzate quanto a talento ed esperienza. I ragazzi di Dusko Ivanovic, però, hanno bisogno di una vittoria per rimanere agganciati alla zona play-in e dovranno provare a superare un avversario sulla carta superiore.
La corazzata Olympiacos
A guidare i greci sono gli ex NBA come Monte Morris, Frank Ntilikina, Evan Fournier e Sasha Vezenkov, ma il roster a disposizione di coach Georgios Bartzokas ha anche molti altri giocatori dal curriculum importante come Kostas Papanikolau e Alec Peters. L’Olympiacos, quindi, può contare su rotazioni molto ampie e su soluzioni assai variegate su entrambi i lati del campo e per avere la meglio alla Virtus occorrerà giocare una gara ai limiti della perfezione. L’appuntamento con il prepartita è per le 20, mentre quello per la palla a due è previsto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.
