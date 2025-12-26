La corazzata Olympiacos

A guidare i greci sono gli ex NBA come Monte Morris, Frank Ntilikina, Evan Fournier e Sasha Vezenkov, ma il roster a disposizione di coach Georgios Bartzokas ha anche molti altri giocatori dal curriculum importante come Kostas Papanikolau e Alec Peters. L’Olympiacos, quindi, può contare su rotazioni molto ampie e su soluzioni assai variegate su entrambi i lati del campo e per avere la meglio alla Virtus occorrerà giocare una gara ai limiti della perfezione. L’appuntamento con il prepartita è per le 20, mentre quello per la palla a due è previsto alle 20.30 in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW con telecronaca affidata a Geri De Rosa e Chicca Macchi.