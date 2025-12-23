Dubai-Milano alle 17 su Sky: risultato LIVE

Offerte Sky
Eurolega
©Getty

L'Olimpia Milano si prepara per la sua ultima partita prima di Natale con la trasferta più lunga della stagione, facendo visita a Dubai. Appuntamento alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin

Eurolega, 18° turno: il programma

  • Fenerbahce-Barcellona alle 18.45
  • Zalgiris-Panathinaikos alle 19
  • Bayern-Hapoel alle 19.30
  • Valencia-Baskonia alle 20
  • Paris-Stella Rossa alle 20.45 su Sky Sport Basket e NOW
  • ASVEL-Efes alle 20.45
  • Partizan-Maccabi venerdì 26 dicembre alle 18
  • Monaco-Real Madrid venerdì 26 dicembre alle 19.30 su Sky Sport Arena e NOW
  • Virtus Bologna-Olympiacos venerdì 26 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW

Approfondimento

Classifica Eurolega: dove sono Milano e Bologna

Joan Penarroya nuovo allenatore del Partizan

Eurolega

Il Partizan Belgrado ha ufficializzato l’arrivo di Joan Penarroya come nuovo allenatore e...

La Virtus batte Brescia 86-76 e torna in vetta

Basket

La sfida tra Bologna e Brescia inizia subito a ritmo alto, con Amedeo Della Valle protagonista...

Cam Payne si avvicina al Partizan Belgrado

Eurolega

Mancherebbero solo le ultime ufficialità per l’arrivo di coach Joan Penarroya al Partizan...
