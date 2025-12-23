Dubai-Milano alle 17 su Sky: risultato LIVE

L'Olimpia Milano si prepara per la sua ultima partita prima di Natale con la trasferta più lunga della stagione, facendo visita a Dubai. Appuntamento alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Andrea Solaini e Andrea Meneghin
Eurolega, 18° turno: il programma
- Dubai-Milano alle 17 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e NOW
- Fenerbahce-Barcellona alle 18.45
- Zalgiris-Panathinaikos alle 19
- Bayern-Hapoel alle 19.30
- Valencia-Baskonia alle 20
- Paris-Stella Rossa alle 20.45 su Sky Sport Basket e NOW
- ASVEL-Efes alle 20.45
- Partizan-Maccabi venerdì 26 dicembre alle 18
- Monaco-Real Madrid venerdì 26 dicembre alle 19.30 su Sky Sport Arena e NOW
- Virtus Bologna-Olympiacos venerdì 26 dicembre alle 20.30 su Sky Sport Basket e NOW