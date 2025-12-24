Trapani: assolta la scadenza fiscale di dicembre, ma la FIP conferma il blocco al mercato

Il caso Trapani continua a tenere banco in Lega Basket. Ieri la FIP ha comunicato che il club siciliano ha saldato le incombenze fiscali relative al mese di dicembre, ma ha altresì confermato il blocco al mercato in quanto la società ha ancora debiti pregressi con l’erario e una vertenza aperta con la Commissione Vertenze arbitrali. Il presidente Valerio Antonini, però, sui social professa grande ottimismo

Il caso che interessa ormai da diverse settimane il Trapani Shark non smette di fare notizia e vive un nuovo capitolo. Domenica i siciliani hanno perso nettamente a Sassari e, oltre alla sconfitta, è arrivata anche la seconda multa da 50.000 euro imposta dalla FIP in quanto la squadra, che ha visto partire prima Amar Alibegovic e poi Timmy Allen, non ha rispettato la formula del 6+6 (6 italiani e 6 stranieri) scelta a inizio stagione. Nella giornata di ieri, poi, è arrivato il comunicato ufficiale della FIP in cui si rende noto che la società ha saldato le pendenze fiscali relative al mese di dicembre, ma che, stante la presenza di debiti pregressi con l’erario e la vertenza aperta con la Commissione Vertenze arbitrali, il blocco al mercato rimane in essere.