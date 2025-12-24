Offerte Sky
Cosa vedere:
Come vederlo:
Online con Sky:
Non perderti dirette, news e highlights
Arrow-link
Arrow-link

Trapani: assolta la scadenza fiscale di dicembre, ma la FIP conferma il blocco al mercato

Serie A

Il caso Trapani continua a tenere banco in Lega Basket. Ieri la FIP ha comunicato che il club siciliano ha saldato le incombenze fiscali relative al mese di dicembre, ma ha altresì confermato il blocco al mercato in quanto la società ha ancora debiti pregressi con l’erario e una vertenza aperta con la Commissione Vertenze arbitrali. Il presidente Valerio Antonini, però, sui social professa grande ottimismo

CASO TRAPANI: TUTTE LE TAPPE DELLA DIATRIBA CON FIP E LEGA BASKET

 

Il caso che interessa ormai da diverse settimane il Trapani Shark non smette di fare notizia e vive un nuovo capitolo. Domenica i siciliani hanno perso nettamente a Sassari e, oltre alla sconfitta, è arrivata anche la seconda multa da 50.000 euro imposta dalla FIP in quanto la squadra, che ha visto partire prima Amar Alibegovic e poi Timmy Allennon ha rispettato la formula del 6+6 (6 italiani e 6 stranieri) scelta a inizio stagione. Nella giornata di ieri, poi, è arrivato il comunicato ufficiale della FIP in cui si rende noto che la società ha saldato le pendenze fiscali relative al mese di dicembre, ma che, stante la presenza di debiti pregressi con l’erario e la vertenza aperta con la Commissione Vertenze arbitrali, il blocco al mercato rimane in essere.

Le ripercussioni per Trapani e la reazione di Antonini

Come ormai d’abitudine non si è fatta attendere la reazione di Trapani, arrivata per voce del presidente Valerio Antonini. Attraverso i suoi social, il patron del club ha confermato l’intenzione di proseguire nella battaglia legale che vede impegnata la società nonostante lo stesso Antonini, nelle vesti di presidente del Trapani calcio, si sia visto respingere dal TAR la richiesta di rimuovere la penalizzazione di 8 punti attualmente in classifica. Stando a quanto paventato da Antonini, però, entro Carnevale la situazione si dovrebbe chiarire e quindi risolvere in totale favore di entrambe le squadre, con restituzione dei punti tolti e ampi risarcimenti economici

Approfondimento

Serie A basket, la classifica

Segui tutti gli aggiornamenti di Sky Sport

- Segui Sky Sport su Google Discover- Non perderti live, news e video

- WhatsApp - Le notizie che devi sapere? Le trovi sul canale di Sky Sport

- Guarda tutti gli Highlights - Entra in SkyLightsRoom

- Offerte Sky - Scopri le promozioni disponibili e attivale subito

 

Basket: Altre Notizie

Trapani Shark: confermato il blocco al mercato

Serie A

Il caso Trapani continua a tenere banco in Lega Basket. Ieri la FIP ha comunicato che il club...

Milano cade a Dubai: Olimpia battuta 99-92

Eurolega

Dubai inizia con grande intensità e trova con agio il canestro, mentre l’Olimpia fatica a...

Joan Penarroya nuovo allenatore del Partizan

Eurolega

Il Partizan Belgrado ha ufficializzato l’arrivo di Joan Penarroya come nuovo allenatore e...

Dubai-Milano alle 17 su Sky Sport Uno e Basket

Eurolega

L'Olimpia Milano fa visita a Dubai per l’ultima gara prima di Natale. La trasferta più lunga...

La Virtus batte Brescia 86-76 e torna in vetta

Basket

La sfida tra Bologna e Brescia inizia subito a ritmo alto, con Amedeo Della Valle protagonista...
VAI ALLA SEZIONE

BASKET: ALTRE NEWS