Brescia-Venezia alle 16 su Sky Sport Uno e Basket

Dopo aver perso il big match contro la Virtus Bologna, la Germani Brescia riparte in campionato dalla sfida contro l’Umana Reyer Venezia, in uno scontro tra seconda e terza in classifica. Le due squadre infatti sono separate solamente da due punti e, con un successo esterno della squadra di coach Spahija, si completerebbe l’aggancio a quota 20. Non sarà facile però, perché Brescia esattamente come Venezia e Trapani non ha mai perso in casa in questo campionato, accumulando sei vittorie su sei gare disputate. Occhi puntati su Amedeo Della Valle, a cui mancano 21 punti per raggiungere quota 4.500 in carriera in Serie A, diventando il 122° a riuscirci nella storia del nostro campionato, lui che è il numero uno in attività in questa classifica. Appuntamento in diretta alle 16 su Sky Sport Uno, Sky Sport Basket e in streaming su NOW col commento di Davide Fumagalli e Andrea Meneghin.