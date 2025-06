Eurolega e EuroCup solo su Sky fino al 2028

Sky ha acquisito i diritti esclusivi di Turkish Airlines Euroleague e BKT EuroCup per il trienno 2025/2028. Marzio Perrelli, Executive Vice President Sport di Sky Italia: "Siamo orgogliosi di poter raccontare in esclusiva le due massime competizioni europee per club del basket. Due competizioni che vanno ad arricchire il nuovo canale Sky Sport Basket, a testimonianza del nostro impegno per la pallacanestro, tra i pillar fondamentali della Casa dello Sport"

Per le prossime 3 stagione live le sfide delle italiane

Per le prossime tre stagioni, su Sky e in streaming su NOW sarà quindi possibile assistere in diretta alle sfide delle squadre italiane, in EuroLeague e in EuroCup. Complessivamente, per ogni settimana di gioco, su Sky e NOW saranno trasmessi almeno quattro match di EuroLeague, con studi di presentazione per ciascuna giornata. Oltre ai match in diretta, su Sky e NOW anche gli aggiornamenti quotidiani di Sky Sport 24, rubriche settimanali, le news sul sito skysport.it e sui profili social ufficiali di Sky Sport.