Italia, sfida alla Francia alle 16.30 LIVE su Sky

L'ultima tappa del viaggio della nazionale femminile agli Europei di basket è oggi quando le azzurre (alle 16.30) affronteranno la Francia nella sfida che vale la medaglia di bronzo. La delusione per il finale della partita col Belgio è dura da smaltire, ma squadra e staff vogliono giocarsi fino in fondo la possibilità di chiudere con un successo e mettersi così al collo una medaglia: sarebbe la quarta nella storia della nostra Nazionale , dopo l'oro di Roma del 1938, il bronzo di Cagliari del 1974 e l'argento di Brno nel 1995.

I precedenti tra Italia e Francia

Al di là di come andrà a finire, le azzurre si sono anche assicurate l'accesso al torneo pre-mondiale che si giocherà a marzo 2026 e che qualificherà ai Mondiali del prossimo anno in Germania (4-13 settembre). Quanto all'avversaria di oggi, sono ben 92 i precedenti con la Francia (con 42 successi dell'Italia), la prima partita della Nazionale Femminile il 13 aprile 1930 fu giocata, e persa 34-16, proprio con le transalpine. L'ultimo incrocio nell'amichevole di Mulhouse a giugno 2021, favorevole alla Francia 70-53: 15 i precedenti in un Women's EuroBasket e 7 i successi Azzurri, l'ultimo a Brno nel 1995. La più recente sfida "europea" nel 2009 in Lettonia, la Francia vinse 76-61 all'esordio e poi volò verso la medaglia d'oro.