Torresani: "I commenti razzisti ci hanno caricato"

L'Italia U20 torna sul tetto d'Europa, dodici anni dopo l'ultima volta. Gli Azzurri hanno vinto con merito in finale contro la Lituania per 83-66. Protagonista anche David Torresani, autore di 13 punti e un */- positivo di 19, che ha deciso di ringraziare 'a modo suo' tutti coloro che hanno seguito il cammino della squadra di coach Rossi. "Grazie a tutti i commenti negativi e razzisti sotto a ogni post, ci avete dato la carica!", ha scritto il giocatore di Treviso in una storia Instagram sul suo profilo. Una risposta ad alcuni commenti apparsi sui social, di tenore spesso razzista, nei confronti dei ragazzi della nostra nazionale. Italiani a tutti gli effetti, come ha fatto bene a sottolineare il giocatore azzurro.